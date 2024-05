La Pietra incontra gli agricoltori

Tour in Mugello e in Val di Sieve per il Sottosegretario all’Agricoltura, Sen. Giacomo La Pietra di Fratelli d’Italia. A Borgo San Lorenzo il Sottosegretario ha fatto tappa all’azienda zootecnica Valdastra, accolto dal proprietario Umberto Borgioli. Con lui anche un gruppo di agricoltori mugellani, i rappresentanti locali di Fratelli d’Italia Coralli e Bedeschi, ed anche la candidata sindaco Fulvia Penni. La Pietra ha visitato le stalle e tenuto un incontro. "Il nostro dovere – ha detto - è quello di ascoltare le persone, capire quali sono i problemi che ci sono sul territorio. Siamo stati per oltre due decenni senza che la politica si occupasse di agricoltura. Oggi noi stiamo rilanciando il sistema agricolo e quindi questo lo facciamo anche e soprattutto ascoltando direttamente gli agricoltori e allevatori." Il sottosegretario si è poi diretto in Val di Sieve.