La Pietà di Vezzoli a Firenze: Il Leone Ruggisce nel Cortile Nuovo

“La Pietà“ di Francesco Vezzoli entra nella collezione permanente del Comune. L’imponente scultura raffigurante un monumentale leone rampante novecentesco installato su un basamento antico, intento a stritolare tra le fauci una testa romana del II secolo d.C, è stata collocata all’interno del terzo cortile, detto cortile nuovo, ora cortile dell’anagrafe. L’opera, già presentata in occasione della mostra “Francesco Vezzoli in Florence”, a cura di Cristiana Perrella e Sergio Risaliti, dal 2 ottobre 2021 al 2 febbraio 2022 in Piazza della Signoria e Studiolo di Francesco I in Palazzo Vecchio, rappresenta un “pastiche“ tra diverse epoche artistiche che è diventato la cifra di molte opere recenti dell’artista, e intende mettere in dialogo arte contemporanea e patrimonio della città. Se il Marzocco protegge tra le zampe il Giglio, simbolo della libertà fiorentina, il Leone di Vezzoli, stritola tra le fauci una testa in marmo d’epoca romana. "Quell’essere fiero qui si rivolta contro la civiltà passata - spiega Risaliti –, la storia delle immagini e dei monumenti classici, e ruggisce a dimostrare la sua potenza, una sovranità fiera e irrazionale".