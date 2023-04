La piccola Alba e l’importanza di ascoltare

E’ stato definito un testo che fa bene all’anima. Alba è una bambina che cresce e vive nel silenzio, non per problemi fisici ma per una precisa scelta. Una storia delicata la sua, una sorta di favola quella raccontata nello spettacolo "Le parole della bambina" scritto e diretto da Andrea Bruni che andrà in scena, questa sera alle 21, al Teatro La Fiaba di Firenze in via delle Mimose dopo essere stato rappresentato in vari spazi teatrali del capoluogo e dell’hinterland.

Sul palco un’attrice ed una cantante, Alessia De Rosa e Serena Benvenuti, intrecceranno ancora una volta le loro voci per raccontare una storia magica, che narra del bisogno di saper ascoltare davvero chi parla di un linguaggio inusuale e profondo. Andrea Bruni, partendo dall’ascolto delle due artiste, ha intessuto questo filo drammaturgico per regalare una favola che parla al cuore di tutti con speranza e un finale positivo.

Alla fine del suo viaggio Alba riuscirà infatti a scoprire chi è veramente, al di là dei rumori del mondo e dei pochi che sono stati disposti ad ascoltarla e a comprendere le sue esigenze. Le canzoni originali dello spettacolo sono di Serena Benvenuti, la consulenza musicale di Alessandro Luchi, foto di scena di Enrico Gallina.

Prenotazioni a [email protected] .