La piazza trabocca per dire no alla guerra

Il canto dolente di un gruppo di ucraini saliti sul bordo della Loggia dei Lanzi con la bandiera della Repubblica azzurra come il cielo (simbolo di pace) e gialla come i campi di grano (simbolo di prosperità), suggella la manifestazione-presidio Firenze per la pace in piazza della Signoria, alle cinque della sera: una preghiera collettiva, laica e religiosa contro la guerra. Questa e tutte. Sull’arengario di Palazzo Vecchio ci sono le istituzioni politico-amministrative-sindacali e religiose, almeno di molte confessioni religiose (ecco il rabbino capo Gadi Piperno e l’imam Izzedin Elzir); appena sotto i partecipanti (2-3mila per certe fonti, 5mila per altre). In alto i cuori e i cartelli Stop war Save Ukraine. Sventolano o sono portate sulle spalle a mantellina le bandiere della pace. Parla l’arcivescovo Giuseppe Betori: "Oggi (ieri, ndr) è successo un fatto importante. Il Papa all’Angelus ha citato la Costituzione italiana, un articolo tra quelli a cui ha lavorato Giorgio La Pira dove si dice che ’l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali’". Il sindaco Nardella con il primo cittadino di Atene Bakoyanni chiede – a nome di tutti – che "si apra immediatamente un negoziato per la pace a oltranza". Poi il presidente della Toscana, Eugenio Giani: "Assistiamo a scene drammatiche a cui ci dobbiamo ribellare facendo appello all’umanità che va al di là di ideologie e schemi". Nardella e Giani ’scortano’ poi Oxana Polataichouk, assistente al consolato d’Ucraina a Firenze: "Stanno radendo al suolo le nostre città, muoiono anche i bambini. Il vostro supporto non ha prezzo, siete un popolo straordinario". "Una bella piazza partecipata da tanti cittadini, lavoratori e lavoratrici" dice infine Paola Galgani segretaria generale Cgil Firenze. All’imbrunire i colori della bandiera della pace hanno colorato Palazzo Vecchio. giovanni ...