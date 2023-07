La Piazza dei bambini Domani sera musica dal vivo

Prosegue fino a domenica, nelle piazze e nel centro di Lastra a Signa, “La Piazza dei bambini“. Il prossimo appuntamento è domani (ore 21), in piazza del Comune, con “Quintett8ni“ tra le colonne sonore musiche di Morricone, Mancini, Beatles e altri. Domenica quindi una gigantesca opera di teatro musicale per giovani liberamente tratta dal "GGG" di Rohal Dhal di Patrizio Castiglia, per la regia di Gianfranco Pedullà. Si tratta di una produzione originale dell’Associazione Prima Materia e del Teatro popolare d’arte.