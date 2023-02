La piaga Minori nel mirino Assalito un altro ragazzino

Ragazzi fateci il piacere. Fatelo per voi, soprattutto. Quando siete in strada, quando camminate, non vi distraete con cellulari e smartphone. Teneteli in tasca. Sconnettetevi per un po’. Servirà magari a poco. O forse ci sarà una speranza in più di salvare l’apparecchio....

Ancora un ragazzino, 14 anni, ancora un gruppetto di coetanei più o meno che lo accerchiano e gli portano via il telefonino. Lo ha raccontato lui, denunciando il fatto ai Carabinieri.

È accaduto mercoledì pomeriggio, intorno alle 14 ai giardini della chiesa di Santo Stefano in Pane, noto anche come Giardino della Campane, in via delle Panche, zona Rifredi.

Il quattordicenne stava giocando con un compagno di scuola. Secondo quanto ha poi riferito ai militari un gruppo di quattro ragazzini, di origine nordafricana, avrebbe avvicinato i due minacciandoli: "Fuori il telefono o vi picchiamo".

Uno dei due amici è scappato, l’altro paralizzato dalla paura – più che comprensibile – non ha avuto la stessa prontezza di reagire. Teneva in mano lo smartphone – eccoci – e quei quattro banditelli in erba glielo hanno in pratica strappato dalle mani per poi dileguarsi in fretta.

Il quattordicenne è ritornato a casa e si è confidato con i genitori. Insieme hanno denunciato la rapina ai carabinieri.

Spaccio, rapine e furti: il quartiere di Rifredi è sempre più stretto in una morsa. Tanto che è stata avviata una raccolta di firme nei negozi e nelle attività per rendere bene edotta l’amministrazione comunale dei tanti problemi. E’ di ieri l’altro la notizia di quanto avvenuto nell’impianto della Virtus Rifredi, più volte presa di mira dai ladruncoli. Ma martedì è stato il punto di non ritorno. Durante l’allenamento i ragazzi della categoria ’Allievi’ in campo sono stati spogliati di ogni avere lasciato negli spogliatoi , saccheggiati. Felpe, giubbotti, scarpe, pantaloni, portafogli. E – ca va sans dire, va da sé – telefoni. Grazie alla geolocalizzazione uno è stato ’individuato’: il segnale portava in un centro per minori non accompagnati.

Alcuni ragazzi e genitori si sono diretti lì fuori, indignati e comprensibilmente arrabbiati.

Neanche l’intervento dei carabinieri però è stato sufficiente per verificare se la refurtiva fosse davvero lì dentro.

giovanni spano