La piaga ’Banda del maresciallo’ Raggirati e derubati altri due anziani

Quattro razzie ad altrettanti anziani in pochi giorni e quasi quarantamila euro cash incassati ogni volta con pochi minuti di ‘sapiente’ recitazione. La ‘banda del maresciallo’ continua a imperversare a Firenze in modo irridente e sono per ora infruttuosi i tentativi dell’Arma di individuare almeno un componente della stessa. Personaggi che magari sono già stati qui, in passato, e dopo un periodo ‘in trasferta’, o sotto traccia, per far abbassare l’attenzione, potrebbero essere tornati nel capoluogo toscano. Nel computo di queste piaghe per la società pare anche alcuni tentativi andati a vuoto. Almeno questi. Per fortuna, o per maggiore scaltrezza e diffidenza delle vittime designate. Delle quali i banditi conoscono vita, morte e miracoli. E...albero genealogico: figli, nipoti, altri parenti prossimi. Naturalmente agiscono ben sapendo di trovarli in casa da soli, sempre o quasi.

L’ultima persona anziana depredata è un 87enne che si è presentato alla Stazione Carabinieri di Campo di Marte per denunciare il raggiro di cui è rimasto vittima: nella tarda mattinata _ è la sintesi del suo racconto _ ha ricevuto la telefonata di uno sconosciuto presentatosi come “maresciallo”. Solito copione: il ‘maresciallo’ ha detto all’anziano di tenersi pronto a consegnare 10000 in contanti a un sedicente avvocato,sarebbe arrivato a casa poco dopo. ’Mi hanno detto che la somma era necessaria al rilascio di mio figlio, trattenuto in caserma a causa di un incidente’. L’anziano, in casa con la moglie, comprendeva di essere stato raggirato diversi minuti dopo quando – chiamato il figlio – si sentiva rispondere che stava bene, che non aveva causato incidenti. Altra denuncia alla Stazione Uffizi da un 69enne. Ieri mattina, identico il ‘modus operandi’ i truffatori hanno prelevato all’uomo 3.400 euro.

Venerdì scorso 11mila euro erano stati presi a una 83enne, non distante da Ricorboli. Solito maresciallo, solito incidente, solito avvocato passato a casa della vittima per riscuotere ed "evitare guai peggiori al figlio". Ignaro, ovvio, e minimamente coinvolto in sinistri stradali. Prima 10000 euro e gioielli di famiglia erano stati razziati a una 90enne, zona Rifredi, stavolta era la nipote dell’anziana a dover essere...’liberata’.

