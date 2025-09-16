La Petrarca si allarga. Con nuove aule e più posti

Anno nuovo, scuola nuova, o almeno rinnovata, per i bambini di Incisa. I piccoli studenti della primaria Petrarca hanno trovato un edificio più grande, grazie all’ampliamento e all’intervento di riqualificazione realizzato nel corso di tutta l’estate dal costo totale di 1,24 milioni di euro a carico del Comune di Figline e Incisa.

Sono state ristrutturate le aule del piano terra e del primo piano dell’edificio, realizzata un’ulteriore aula didattica, rifatti i servizi igienici, i pavimenti, le porte interne e alcuni infissi. Sono stati adeguati anche gli impianti per l’antincendio ed è stata migliorata la mensa. Tutto questo per accogliere gli studenti dell’ormai ex scuola primaria de La Massa, chiusa per diventare - attraverso un cantiere finanziato con fondi Pnrr da 600mila euro - un nuovo nido da 30 posti. Sarà pronto per settembre 2026 e aprirà la strada, spiegano dal Comune, per un nuovo polo didattico 0-6 anni.

Dunque tutti i bimbi della primaria ora si ritrovano sotto lo stesso tetto della Petrarca, il cui nastro inaugurale nella rinnovata veste è stato tagliato dal sindaco Valerio Pianigiani con il presidente della Regione Eugenio Giani e il consigliere regionale Cristiano Benucci.

Se i lavori fino a questo momento hanno interessato piano terreno e primo piano, nei prossimi giorni gli operai torneranno a scuola dedicandosi al secondo piano, dove si trovano anche i laboratori e la palestra: qui gli interventi si concentreranno sulle finiture, gli infissi e l’impianto di climatizzazione, con la conclusione prevista entro la fine dell’anno.

Manuela Plastina