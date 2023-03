La petizione per il no Subito boom di firme "Mazzata per le imprese Serve un dietrofront"

Oltre 500 firme raccolte in due giorni per dire no allo stop dei diesel Euro 5 a partire dal prossimo 24 aprile.

Le ha raccolte il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Marco Stella, che per primo ha sollevato la polemica sul provvedimento.

"Siamo stati sommersi di email – spiega – e in soli due giorni ne sono arrivate oltre 500, a conferma di quanto il problema sia reale e sentito. Non è accettabile che i possessori di auto e furgoni Euro 5 diesel, dal 24 aprile prossimo non possano più circolare a Firenze. Nelle ultime ore, sembrerebbe che Regione e Comune, dopo aver fatto la loro passarella mediatica all’insegna del ‘green’, si siano resi conto che il problema è molto complesso, visto che ci sarebbero da rottamare 60mila auto e migliaia di furgoni in un mese".

Da qui la contromossa di Forza Italia: "Chiediamo formalmente a Giani e Nardella di agire con buonsenso, e di rimandare questo divieto irragionevole. Se non ci sarà un dietrofront - sottolinea Stella che tra l’altro proprio in queste ore è stato nominato nuovo coordinatore regionale del partito e ha preso il posto di Massimo Mallegni - migliaia di aziende e famiglie dovranno improvvisamente cambiare auto e furgoncini, senza avere incentivi economici reali, in un momento difficile come quello attuale. L’anticipazione del blocco ai diesel Euro 5 è un provvedimento vessatorio".

"Prima di andare a colpire migliaia di cittadini e imprese toscane, occorreva pensare a un piano complessivo di mobilità integrata, e alla possibilità di attingere ai finanziamenti per rinnovare il parco auto. Noi, intanto, continuiamo a raccogliere firme all’indirizzo email [email protected]" conclude l’esponente del centrodestra regionale.

A provocare le proteste è stata propria l’anticipazione dello stop. Inizialmente, nel 2020, era stato infatti annunciato che il divieto sarebbe scattato, a Firenze, dal 1° novembre 2025. Poi, nel 2022, la scelta di anticipare il provvedimento di due anni e mezzo, ovvero a partire dal 1° marzo 2023, prevedendolo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30, nelle aree non in regola con i valori di biossido di azoto, ovvero nella fascia dei viali Gramsci e Matteotti, oltre che in Ztl.

Quindi, nei giorni scorsi, una delibera regionale ha fissato la data ufficiale del 24 aprile. Ma quando, mercoledì, le opposizioni si sono rese conto del provvedimento, sono partite le polemiche.

Così, la sera stessa, Regione e Comune hanno precisato che di voler definire insieme un protocollo d’intesa, per individuare una serie di azioni utili a rinviare il divieto.

Infine, per il prossimo 31 marzo, è stato fissato un incontro fra gli assessori Stefano Giorgetti, Andrea Giorgio e le categorie economiche per condividere le misure da prendere. Non è ancora chiaro, però, quali potranno essere.

Lisa Ciardi