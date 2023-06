La Pesca come Tradizione da Trasmettere ai Giovani, Luca Bernardoni, Titolare della Storica Bottega di Firenze

La pesca come tradizione da tramandare ai giovani, purtroppo più affascinati dagli smartphone piuttosto che da canna e repaiola. Perché la pesca, se fatta con coscienza, non solo consente di vivere emozioni nella natura e di essere le prime sentinelle delle acque. È ciò che ha sempre cercato di trasmettere Luca Bernardoni, titolare della storica bottega – è proprio il caso di dirlo visto che è aperta dal ’59 e ha ottenuto il riconoscimento dal Comune – di via Senese, in cui lavora ancora insieme alla mamma 84enne: "Si organizzava corsi per bambini, li portavamo qui sull’Ema a pescare, gratuitamente". Poi il Covid e l’iniziativa si è interrotta. Ma presto ricominceranno promette: "Vorrei ripartire. Dopo la pandemia i genitori hanno perso l’abitudine a far uscire i ragazzi, credono siano più sicuri a un computer che su un fiume. Ma questa attività insegna a stare all’aperto, a rispettare la natura, a riconoscere le specie invasive: per esempio nell’Ema non ci sono siluri, ma in Greve sì"

C.C.