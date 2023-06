La pelletteria prova a risollevarsi: accordo per l’aumento ai lavoratori

Un nuovo contratto e la speranza di recuperare la lieve flessione di inizio anno sono i punti cardine di questa estate per quel che riguarda il comparto della pelletteria. A fronte di un 2022 che si è chiuso con bilancio positivo, nei primi mesi del 2023 la pelletteria toscana sta facendo i conti con un periodo caratterizzato da luci e ombre: nonostante non ci siano ancora dati disponibili, la percezione delle aziende è quella di una situazione leggermente in salita rispetto allo scorso anno. Il 2022 ha visto la Toscana tornare ai livelli pre Covid con oltre 5,5 miliardi di euro di beni esportati (+9,6% sul 2021 e +2% sui livelli 2019 pre-Covid), pari al 40,3% del totale Italia. Ma l’inizio dell’anno, per ordini e fatturato non è stato così brillante.

La novità è arrivata con il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti delle industrie manifatturiere delle pelli, siglato coi sindacati. Una novità che a Scandicci e in particolare in Toscana coinvolge una fetta importante di lavoratori, se si considera che nella regione ha sede quasi la metà delle aziende pellettiere italiane e vi lavora più della metà degli addetti.

"In un momento d’incertezza rispetto al boom che abbiamo registrato nel 2022, la pelletteria nel suo insieme dà fiducia al futuro – commenta Andrea Calistri, vicepresidente nazionale di Assopellettieri con delega al distretto toscano – e per la prima volta abbiamo chiuso in tempi brevissimi un nuovo Ccnl per i lavoratori del settore con soddisfazione di entrambe le parti. Un accordo migliorativo (200 euro di aumento) che tiene conto degli effetti dell’inflazione nel nostro Paese, con l’obiettivo di dare un segnale di positività. Stiamo registrando una fase di flessione ma, in particolare in Toscana, diamo piena fiducia a un sistema che ha ottime prospettive di crescita, sia dal punto di vista del fatturato che in termini d’investimenti sul territorio".