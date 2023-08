La pelletteria alza la voce "La buona scuola non basta"

di Sandra Nistri

"La formazione non è un bancomat. Servono sinergie per corsi efficaci e utili alle imprese". È un appello ad unire le forze e a valorizzare importanti realtà esistenti, quello che Franco Baccani, presidente dell’Alta scuola di pelletteria italiana che ha la propria sede a Scandicci, rivolge, dopo gli auguri di buon lavoro, alla neo presidente di Assopellettieri Claudia Sequi: "Ci auguriamo – sottolinea – anche che una delle sue priorità sia il tema della formazione, visto che non sono state poche le difficoltà affrontate in questi anni per dar vita nel territorio a dei centri di eccellenza come la nostra Alta scuola di pelletteria italiana, la fondazione Mita e il Polimoda, tutti istituti che svolgono un’attività formativa di grande livello, utile a sostenere lo sviluppo per piccole e grandi imprese del territorio. Occorre elaborare un progetto di sistema tra gli istituti formativi già presenti e le grandi aziende che riporti al centro l’alta formazione ma soprattutto l’interesse dei tanti giovani del nostro territorio".

Proprio in questo senso Baccani fa presente al nuovo vertice di Assopellettieri come "oltre all’apertura di nuove scuole formative, sia necessario prevedere un’azione sistemica della formazione che riesca a creare quel processo armonico nel preparare nuovi addetti a supporto delle esigenze delle imprese, con un programma di alta formazione professionalizzante, anche utilizzando la vasta ed efficace rete di relazioni e sinergie creata in questi anni da Confindustria Moda Education. E chi meglio di Assopellettieri può incarnare questa esigenza, creando un vero polo formativo di qualità e andando così a mitigare tutte quelle iniziative prive di strutture e di processi formativi che inquinano l’alto valore della formazione e generano percorsi non all’altezza, con un danno enorme a discapito di tutto il settore".

Il mio invito – conclude dunque Baccani – "è a unirsi per dire basta alla formazione intesa come bancomat senza criteri e sinergie. Proprio su questo vorrei nuovamente ribadire l’importanza di fare sistema, non creare ulteriore confusione. Sono certo che fare sistema sia la strada giusta da percorrere. Un sistema a cui aderiscano anche quelle ‘accademie’ aziendali nate internamente, in modo da generare valore per tutti".