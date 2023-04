La Pasqua dei credenti ortodossi è stata celebrata domenica scorsa Oltre il conflitto tra Russia e Ucraina

Gli ortodossi hanno festeggiato la Pasqua questa domenica, sulla base di un calendario che è diverso da quello osservato dalla Chiesa cattolica in Occidente e da altre confessioni cristiane. E’ stata una Pasqua dolorosa per gli ortodossi che vivono a Firenze e nella sua provincia. La guerra tra Russia e Ucraina non sta risparmiando neanche le chiese, anche se per la festività, pur non essendo stata proclamata una tregua, si è verificato uno scambio di prigionieri. Ma l’annuncio di vita ("Cristo è risorto", "Veramente è risorto") rivela una misteriosa profondità della fede che supera le distinzioni, che agisce a un livello popolare senza lasciarsi irretire dalle lotte nazionaliste.Ma quanti sono gli ortodossi ’fiorentini’? Con circa 18.185 presenze i romeni rappresentano più del 14 per cento dei 125.022 stranieri residenti nel territorio metropolitano, gli ucraini sono invece 2162 e i russi 733. Michele Brancale