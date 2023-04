La parabola di via Fiume Una strada senza identità "Qui ormai solo alberghi"

Una intera strada di Firenze che ha ceduto il passo ad alberghi, airbnb, b2b e case vacanze. Via Fiume, un piccolo fazzoletto di cemento che da via Nazionale porta a piazza Adua, oggi assomiglia quasi a una delle tante strade anonime che nelle grandi capitali del mondo sono nate per accogliere i turisti di passaggio in attesa del volo successivo.

Sono almeno venti gli alberghi concentrati in pochi metri quadrati di strada che trovano posto in alcuni dei palazzi più prestigiosi della città, simbolo della Firenze che fu. Il resto degli edifici storici ospita studi di professionisti e airbnb. Quasi tutti gli appartamenti che si affacciano sul palazzo dei congressi sono destinati ad affitti turistici ed i citofoni con le etichette dei campanelli in bianco sono l’immagine più evidente di una Firenze che, nolente o volente, sta cambiando.

Anzi è cambiata. Sono pochi i residenti che resistono: in una intera strada, da un’analisi dei campanelli, si possono contare su una mano anche se è difficile fare un censimento preciso. Aldo Cursano, il presidente Confcommercio Firenze e titolare del Caffè Le Rose, proprio a due passi da via Fiume racconta il lento declino della strada:

"Un tempo c’erano Andrea, Marco, Elisabetta e così via, tutti residenti di via Fiume che venivano a prendere il caffè da me. Parlo degli anni Novanta. Oggi continuano a venire ogni tanto ma arrivano da Scandicci, Bagno a Ripoli, Grassina, Gavinana. Si sono tutti trasferiti".

Il Caffè Le Rose è un po’ la cartina al tornasole della metamorfosi che sta attraversando la città: "Nel ’90 lavoravo con il 70% di residenti e 30% di stranieri. Oggi, nonostante io sia ancora un punto di riferimento per i fiorentini rimasti in centro, non è più così. La città ha cambiato pelle e ad accelerare lo spopolamento le successive chiusure al traffico e pedonalizzazioni".

Gli host fiorentini, riuniti nell’associazione My Guest House, mettono sul tavolo i numeri: vogliono dimostrare che non sono loro i responsabili della grande fuga. Secondo i censimenti Istat, dal 1981 al 2001, il centro storico ha perso più di 16mila residenti (pari al -19%), ovvero circa 800 all’anno.

"Fu un vero e proprio esodo che riguardò tutta la città di Firenze che in quei 20 anni perse 92mila abitanti" scrivono a corredo dell’indagine. Stando ai dati dell’Ufficio anagrafe del Comune di Firenze, dal 2000 al 2010, quindi prima del diffondersi delle locazioni turistiche, il saldo dei residenti nel Quartiere 1 è stato di -2.474, ovvero -247anno. Dal 2010 al 2020, con l’avvento delle locazioni turistiche, il saldo è stato -1.825 residenti, ovvero -182anno.

Rossella Conte