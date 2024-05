La Nuova Zelanda unita a Pratale . L’omaggio del nipote di un soldato

Sono passati 80 anni dal passaggio del fronte e dalla liberazione di Barberino e Tavarnelle dai nazifascisti ad opera delle truppe neozelandesi. Ma distanza di tempo e di spazio non hanno allontanato ricordi ed emozioni. Tanto che sulla pagina Facebook del Comune appare la frase "Last we forget!" a commentare il post pubblicato a seguito della passeggiata della memoria, organizzata dall’amministrazione comunale in occasione del programma di eventi legati al 25 aprile, nei luoghi segnati dall’eccidio di Pratale . A scriverla è Brian Newport, originario di Motueka Regione del sud della Nuova Zelanda, nipote di Basil Ansley Newport deceduto il 22 luglio 1944 nella zona di Tavarnelle. È proprio il cittadino neozelandese a rendere noto il nome dello zio, le circostanze della sua morte, avvenuta durante il passaggio del fronte e il ricordo a lui dedicato dall’amministrazione e dalla comunità che ha riportato il suo nome sul monumento ai Caduti di Tavarnelle. Brian scrive "My uncle, Basil Ansley Newport, 2nzef 22/7/1944. His name is mentioned on the cenotaph in Tavarnelle. Last we forget". Lo zio era nato il 2 agosto 1920 a Motueka, , di mestiere faceva il contadino come i dodici uomini, che la sera del 23 luglio 1944, mentre i soldati neozelandesi entravano a Tavarnelle, furono massacrati dalle mitraglie dai nazifascisti.

Andrea Settefonti