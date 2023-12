La nuova vita del Palazzo Pretorio. Diventerà uno spazio per i giovani

Palazzo Pretorio, presto al via i lavori. Dopo l’approvazione del progetto definitivo ed esecutivo da parte della giunta comunale, pochi giorni fa, dovrebbe infatti partire, agli inizi del 2024, il maxi intervento di recupero di Palazzo Pretorio, uno dei ‘monumenti’ più antichi sul territorio sestese, per cui è previsto un investimento di quasi 3 milioni di euro finanziato, per oltre tre quarti, attraverso il bando Pinqua, poi confluito nel Pnrr. Il progetto prevede la riorganizzazione e riqualificazione dei tre piani dell’edificio per complessivi 775 metri quadrati, il completo abbattimento delle barriere architettoniche (anche attraverso la realizzazione di un ascensore) e il rifacimento degli impianti. Gli oltre 850 metri quadrati di giardino saranno poi recuperati e aperti alla fruizione di tutti anche grazie al nuovo ingresso che sarà realizzato su via Corsi Salviati. Lo spazio esterno, completato da nuovi arredi e attrezzature, fra l’altro, si riavvicinerà alla sua storica funzione di cinema all’aperto e sarà concepito per poter ospitare spettacoli ed eventi. Con l’ultima fase ‘progettuale’ si sono finalmente chiarite anche alcune delle possibili destinazioni della struttura di piazza Ginori che sarà particolarmente votata ad un target giovanile. Proprio i ragazzi e ragazze, infatti, saranno i principali destinatari delle funzioni che il Palazzo andrà ad ospitare, con attività culturali ed espositive, sale polivalenti e spazi di aggregazione che potranno ospitare diversi tipi di iniziative. Sarà inserito inoltre un punto ristoro aperto al pubblico. "Il palazzo- sottolinea la vicesindaco Claudia Pecchioli - manterrà la vocazione culturale, offrendo un innovativo spazio espositivo e la possibilità di svolgere numerosi tipi di attività. Questa esigenza, emersa anche dai percorsi di partecipazione attuati negli ultimi anni dall’Amministrazione, andrà ad affiancarsi a quella di mettere a disposizione un luogo di aggregazione rivolto in maniera specifica ai giovani. Inizieremo i lavori nei primi mesi del 2024, con l’obiettivo di concluderli nel 2026 come richiesto dal Pnrr: una grande sfida progettuale e tecnica che stiamo portando avanti in maniera positiva grazie all’impegno e alla professionalità dei nostri uffici, ai quali va un ringraziamento".