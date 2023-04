"La nuova Società della Salute non si è arenata" L’assessore Nencioni risponde a Manzini

Va avanti la nuova Società della Salute dell’ambito zonale fiorentino Sud Est, che fra i 14 Comune aderenti coinvolge anche Fiesole, dopo l’uscita dall’area sanitaria Nord-Ovest decisa dalla Giunta Ravoni nel 2016. Lo ha detto l’assessore al Sociosanitario Alessandra Nencioni, in risposta ad una interrogazione del consigliere Tommaso Manzini. "L’atto costitutivo è stato approvato nel 2021 e attualmente – precisa l’assessore – si sta strutturando la macchina amministrativa e la pianta organica. A luglio gli assistenti sociali passeranno dal Comune alla Sds, così come alcune risorse". Non sarà più dunque il Comune a occuparsi delle strutture per anziani, quelle di pronta accoglienza e dei trasporti. Casa, morosità incolpevole e progetti utili come "Casa Caldine" e gli educatori di strada invece restano a gestione fiesolana. Per la prima volta Fiesole ha usufruito del Seus, il sistema di emergenza e urgenza regionale. "Da inizio anno – prosegue Nencioni – è scattato tre volte. Non era mai successo". In corso di revisione c’è anche il sistema del trasporto sociale di Esculapio, il cui coordinamento è affidato proprio a Fiesole, vista l’esperienza nell’area Nord-Ovest. "Mi preme sottolineare infine – chiude Nencioni – il ruoto attivo del nostro Comune, con il sindaco Ravoni che è uno dei tre membri dell’Esecutivo".

Daniela Giovannetti