La nuova povertà Inflazione e caro bollette Una famiglia su 10 non arriva a fine mese

di Rossella Conte

Una famiglia toscana su dieci dichiara di arrivare con grande difficoltà alla fine del mese mentre quasi 5 su 10 ritengono che la propria situazione economica sia peggiorata nel 2022. Sono solo alcuni dei dati che emergono dal sesto rapporto su "Povertà e inclusione sociale in Toscana", frutto della collaborazione tra Osservatorio Sociale Regionale, Anci Toscana, Irpet, Centro regionale di documentazione per l’infanzia e l’adolescenza, Università di Siena e Caritas Toscana.

A dare il colpo di grazia, sono l’inflazione e l’aumento dei costi dei servizi essenziali – e delle relative bollette – che hanno peggiorato notevolmente la situazione. Tanto che dal 2% di famiglie che facevano fatica ad arrivare alla fine del mese del 2021 si è arrivati al 10% del 2022, e se erano 12 i toscani su 100 che si descrivevano come poveri ora si è passati a 14. Nel 2021, tra l’altro, i nuclei familiari beneficiari di Reddito di cittadinanza in Toscana sono stati 53.438, in leggera diminuzione rispetto al 2020.

"Davanti a una situazione come questa la lotta alla povertà e alle disuguaglianze dovrebbe essere la prima priorità nell’agenda politica del Paese, mentre invece il governo continua a fare altro. Anzi, elimina anche gli strumenti di contrasto esistenti: ha azzerato il fondo per il contributo affitti e la morosità incolpevole, che consentiva a ventimila famiglie in Toscana di essere aiutate a fronteggiare questa ingente spesa mensile. Ed è intervenuto a limitare il reddito di cittadinanza (in Toscana almeno 14mila famiglie sarebbero già interessate dal taglio di mensilità previste) senza prevedere nessuna alternativa" è dura l’assessore regionale alle politiche sociali Serena Spinelli.

"La nostra priorità è aiutare quel 10% di famiglie toscane che faticano ad arrivare alla fine del mese" aggiunge il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

Da un lato a causa di inflazione e caro bollette la spesa media delle famiglie toscane sarebbe aumentata di 3.480 euro, dall’altro l’8% dei fiorentini dichiara che il proprio reddito netto mensile è inferiore a 600 euro al mese, il 10% a meno di 800, il 25% a meno di 1.200 euro al mese, la metà a meno di 2.000 euro.

Un quadro drammatico se si considera che lil 16% delle famiglie dichiara di avere difficoltà a mangiare carne o pesce in modo regolare, il 21% non può permettersi di riscaldare adeguatamente la casa, il 18 fa fatica con il pagamento delle spese di trasporto, il 3 ha difficoltà ad acquistare beni necessari ai bambini. E ancora il 24% delle famiglie di avere problemi nel pagamento delle spese relative alla salute come farmaci e visite mediche mentre il 32% non può permettersi una settimana di vacanza all’anno lontano da casa. Per il 28% persino andare a cinema, teatro o ristorante una sola volta al mese è un lusso.