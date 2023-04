La nuova ’pelle’ del centro storico Al via la riqualificazione delle piazze

Nuovo cantiere per sistemare piazza Matteotti a Tavarnelle e modifiche che in particolare interessano la viabilità, lo spostamento del mercato settimanale, il tragitto del pulmino scolastico e degli autobus. Il cantiere prevede il rifacimento della pavimentazione e andrà avanti fino al 31 agosto. In questo periodo il mercato troverà spazio nell’area di via Togliatti, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Caduti della Patria e l’incrocio con via Garibaldi via Leo Valiani e il parcheggio di via Togliatti. In questa zona sono previste alcune modifiche. Ogni giovedì, giorno di mercato, dalle 6 alle 15.30 ci saranno il divieto di transito e di sosta in via Togliatti tra via Caduti della Patria e via Garibaldi, l’obbligo di svolta a destra da via della Rimembranza in viale II Giugno, il senso unico alternato a vista in via IV Novembre nel tratto compreso tra via Togliatti e via Berlinguer e nel tratto compreso tra viale II giugno e via Togliatti, l’obbligo di svolta a destra da via Togliatti in via Berlinguer, il senso unico alternato a vista in via Togliatti ntra via Caduti della Patria e via Berlinguer. Per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti, questa non subirà alcuna variazione.

Modificato invece il transito del pulmino scolastico n. 4 diretto alla scuola dell’Infanzia La Casa del Sole di Bustecca (andata). La fermata in via Togliatti, all’altezza della pensilina autobus di linea, è stata soppressa. In alternativa è possibile prendere lo scuolabus in via Togliatti 42 alle 9.06, via Mocale Chiesette alle 9.08, via Mocale angolo via Naldini alle 9.09. La fermata degli autobus in via Togliatti è spostata in via Enrico Berlinguer 51. Per quanto riguarda l’altro importante investimento voluto dalla giunta Baroncelli per la rigenerazione urbana di tutta l’area di piazza Mazzini, il punto panoramico e i nuovi parcheggi di Barberino Val d’Elsa, all’ingresso del centro abitato, il progetto di riqualificazione “Piazza con vista” elaborato dall’architetto del Comune Alessandra Saltarin sarà presentato alla cittadinanza giovedì 20 aprile alle ore 21.15 nella sala consiliare del palazzo comunale di Barberino Val d’Elsa.

Andrea Settefonti