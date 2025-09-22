La Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici: un viaggio tra i segreti dell’universo

Firenze, 22 settembre 2025 – Venerdì 26 settembre torna la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici, un’iniziativa promossa dalla Commissione Europea con l’obiettivo di avvicinare i cittadini al mondo della scienza e della ricerca. Come ogni anno, l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) partecipa all'evento su tutto il territorio nazionale con un ricco programma di attività gratuite e rivolte a tutte le età.

In tutta Italia, osservatori e istituti dell’INAF si trasformeranno in luoghi di incontro e scoperta, offrendo al pubblico l’opportunità di incontrare ricercatori e ricercatrici che ogni giorno esplorano le meraviglie dell’universo. Il programma prevede un affascinante viaggio attraverso il cosmo, con un programma che spazia dalle osservazioni al telescopio, che permetteranno di ammirare da vicino i corpi celesti come Saturno, a esperienze innovative come le escape room scientifiche. Non mancheranno i laboratori interattivi, le passeggiate astronomiche, le lezioni al planetario e i giochi scientifici, pensati per far divertire e imparare i più piccoli.

A Firenze, l’Osservatorio Astrofisico di Arcetri (OAArcetri) partecipa al consorzio Bright-Night con l’idea di far emergere il punto di vista dei ricercatori sulle grandi questioni dell’astronomia: c’è vita negli altri pianeti? Come si formano le stelle? In che modo evolvono le galassie e l’universo? Perché andiamo nello spazio? Il pubblico potrà incontrare gli studiosi dalle 15 nello stand INAF – A tu per tu con l’astrofisica nel centro di Firenze (piazza Santissima Annunziata), dove si potranno vedere modellini e prototipi che illustrano l’attività di ricerca.

Per prepararsi alla Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici, giovedì 25 settembre sarà inoltre possibile partecipare alla Passeggiata astronomica per Firenze per scoprire gli elementi nascosti nei nostri cieli.

La serata dedicata alla scienza rappresenta ogni anno un’opportunità per entrare in contatto con il mondo dell’astrofisica, che spesso appare come un campo segreto e inaccessibile. L’evento è un invito a guardare il cielo con occhi diversi, guidati dalle figure di spicco della scienza italiana.