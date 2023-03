La notte di Visio Appuntamento in Sala Vanni

Torna la rassegna Tradizione in Movimento del Musicus Concentus che propone un nuovo appuntamento di Disconnect "code". Stasera alle 21,15 sul palco della Sala Vanni di Piazza del Carmine ci sarà Visio, un artista visivo e sonoro che investiga ed esplora le arcane tangenti tra la realtà e la fantasia espressiva. Per l’occasione il musicista e artista visuale, che in realtà si chiama Nicola Tirabasso, sarà accompagnato sulla ribalta fiorentina da Leonardo Rubboli alla chitarra e da Edoardo Grisogani alla batteria. Il sound di Visio è stato etichettato come una musica folk scomposta e riassemblata da un algoritmo. A Firenze il polistrumentista prenderà ispirazione da una vasta gamma di immagini di finzione che poi saranno riproposte dal trio attraverso un flusso di musica intricata, decostruita, a tratti malinconica.

G.Ball.