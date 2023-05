La "notte brava" dell’ubriacone Danneggiati sette tra scooter e auto Denunciato trentenne fiorentino

Ubriaco, sferra calci e pugni ad auto e motorini in sosta. La ’notte brava’ di F.B., trentenne fiorentino già noto alle forze dell’ordine per precedenti contro il patrimonio, è stata interrotta dagli agenti delle Volanti, che dopo gli accertamenti di rito, e la identificazione, lo hanno denunciato per danneggiamento aggravato. E sanzionato per lo stato di ubriachezza molesta.

Il bilancio è di sette mezzi danneggiati dalla furia incontenibile del giovane. In particolare nel suo mirino sono finiti soprattutto gli specchietti retrovisori.

Èaccaduto la notte scorsa tra via Torre degli Agli e via Tagliaferri, nel quartiere di Novoli. Alcuni passanti, intorno alle 2, avrebbero visto il giovane intento a tirare calci e pugni agli specchietti di vetture e scooter e hanno chiamato il 112 Nue.

Poi all’arrivo della volante, il trentenne, già noto per precedenti contro il patrimonio, è stato identificato e denunciato. Ma gli agenti non si sono limitati a controllare l’ultimo mezzo colpito: hanno dato un’occhiata aggiuntiva’ in zona e hanno fanno una conta ben più consistente: sette veicoli tra motorini e auto. In tema di danneggiamento a seguito delle modifiche apportate dalla cosiddetta ’riforma Cartabia’ non è stata prevista la procedibilità a querela qualora la condotta abbia ad oggetto cose esposte alla pubblica fede. Anche se alcuni legali hanno sollevato questione di legittimità costituzionale.

g.sp.