La nostra intervista all’autrice. La 1 D incontra Saschia Masini

Lo scorso mercoledì 10 aprile nella nostra scuola abbiamo incontrato la scrittrice Saschia Masini, di cui abbiamo letto il suo secondo libro ’Dora per sette’ (Il Battello a Vapore). Ecco la nostra intervista all’autrice.

È vero che ha frequentato la nostra scuola?

"Verissimo! Ho frequentato la Puccini. Erano gli anni Novanta e mi ricordo benissimo la mia classe".

Come le è venuto in mente di scrivere questo libro?

"Premesso che guardo il mondo a caccia di storie che mi piacciano, ho scritto Dora partendo dai litigi dei miei due bambini più grandi".

Perché ha scelto un modello così vecchio per Dora?

"L’automobile è così vecchia perché volevo che non avesse un valore oggettivo, ma solo soggettivo, per i protagonisti".

Le è mai capitato di fare un viaggio di famiglia così lungo e pieno di sorprese?

"No, direi che non mi è mai capitato. Ma c’è ancora tempo".

Cosa ne pensa dello sport agonistico?

"Ne penso tutto il bene del mondo! L’agonismo è una grande lezione di vita. Insegna a vincere con onore e a perdere con dignità".

Ha legami particolari con le tappe del viaggio?

"Certo. A Milano vivo e lavoro, a Firenze sono nata e cresciuta, là vive tutta la mia famiglia ed è il posto che per me sarà sempre casa. Di Muro Lucano mi ha sempre parlato tanto un amico. A Catania, in Sicilia in verità, ho lasciato il cuore".

Perché i personaggi della storia hanno nomi poco comuni?

"Tutti i nomi usati nella storia, soprattutto quelli dei minorenni, erano possibili nomi papabili per i miei bambini. Lady Killer invece è un nome vero: era la mia cavalla".

Questo libro è stato difficile da scrivere?

"Scrivere questo libro è stato molto veloce per i miei standard! Ho iniziato ad aprile e ho finito ad ottobre".

Quali sono i suoi libri preferiti?

"Il mio preferito è ’Il Signore degli Anelli’, seguito da ’La strada’ e ’Il Conte di Montecristo’".

A che età ha cominciato a scrivere?

"Non so dire un’età: scrivere mi è sempre piaciuto. Mi piaceva raccontare quello che succedeva e rileggere quello che raccontavo".

Scrivere è un dono o si può imparare?

"La scrittura è un dono solo in parte, accompagnato però sia da costanza che dedizione. Credo di avere il dono di vedere qualcosa nello scorrere quotidiano della vita, che a volte mi chiama e mi dice di osservarlo meglio, di raccontarlo".

Ci può anticipare qualcosa del suo prossimo libro?

"Il prossimo è il primo libro che non parte così fortemente da una storia personale, parla di fantasmi, ha dei genitori un po’ strampalati, come piacciono a me... E ha un altro numero nel titolo!".

Per la cronaca s’intitola "Fantasma per due": da oggi in tutte le librerie.