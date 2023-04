La Nazione sentinella di bellezza

Erika

Pontini

Multe per chi sporca, turisti compresi. L’annuncio del sindaco Dario Nardella, durante il forum de La Nazione in una piazza della Signoria simbolicamente deserta, per parlare di overtourism e rischio degrado, incassa le prime promesse alla proposta-Salvadori. Più controlli, senza paura di sanzionare chi sgarra, mangia panini e insozza. Perché i turisti vanno educati a rispettare la bellezza. Non c’è niente di male, né di politicamente scorretto. Le norme ci sono, basta applicarle.

Ma il dibattito non si è fermato qui: non è tutto da buttare, ci mancherebbe, ma non si può nemmeno far finta che vada tutto bene. Ci sono temi complessi cui mettere mano come il nodo degli affitti brevi e l’ipotesi Nardella di stringere, a costo di fare una ‘forzatura’ (parole sue) sul numero degli affitti turistici.

Eppoi, come evitare che un unico lenzuolo di città sia preso d’assalto? Variando l’offerta, indirizzando i turisti verso méte meno conosciute ma altrettanto significative. Sì al Bargello, alle Ville Medicee. Non solo piazza della Signoria, Duomo, Uffizi e Accademia. E’ ovvio che chi viene in città non se le vuole perdere ma lo sanno che c’è anche altro? Forse no. E’ necessario parlare con gli stakeholder, convincerli della bontà di un programma ad ampio raggio, far sì che ci siano collegamenti che rendano le visite non un percorso a ostacoli. E sì al turismo ecosostenibile, ora tanto in voga: sarà per il bisogno di serenità in un tempo così tribolato. Ci si pensa che il Chianti è a due passi? Ma inarrivabile. E qui entra in gioco un altro tema affrontato ieri: perché le Cascine non possono diventare il Central park di Firenze? Meglio se riempito di contenuti. Via gli spacciatori ma sul serio. Ben vengano eventi come il Festival Firenze Rock. Che non siano una tantum. Poi ci sono quelle bancarelle odiose che maltrattano l’arte. Possibile che nell’area Unesco si riesca a togliere di mezzo tutta una serie di brutture (compresi i gadget sessisti) e non si possa far nulla per vietare che il David diventi a forma di calamite colorate con i genitali in bella mostra? Ha ragione la direttrice Cecilia Hollberg che si batte da tempo perché l’opera di cui è ferrea custode non venga resa oscena: ‘Se continuano a stuprarla, Firenze non tornerà più vergine’. Non è quello che vogliamo, non lo vuole nessuno.

Per questo La Nazione continuerà a farsi promotore del dibattito:l turismo sì, ma di qualità. Si dice che il giornalismo sia il cane da guardia del potere. In questo caso sarà sentinella di bellezza.