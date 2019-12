Firenze, 13 dicembre 2019 - Una grande festa finale, festa che chiude le celebrazioni per i 160 anni de La Nazione. E' quella che si svolge al cenacolo di Santa Croce, uno degli scrigni storico-artistici di Firenze. "La Toscana e l'Umbria sono le regioni che sanno mantenere il buono e il bello, che sanno portare avanti le grandi tradizioni, non è un caso che La Nazione, il giornale più antico d'Italia, sia nato qui. Santa Croce e la Nazione rappesentano elementi identitari della Toscana e di Firenze", dice la direttrice Agnese Pini introducendo la serata.

La direttrice Pini ha ricordato il recente terremoto in Mugello citando il grande lavoro del giornale per raccontarlo e dare voce e conforto alle comunità colpite. Poi è intervenuto Federico Ignesti, sindaco di scarperia e San Piero, luogo dell'epicentro del sisma. Ignesti ha riferito gli sforzi delle popolazioni del Mugello verso il ritorno alla normalità.

Durante l'iniziativa si sono svolte le premiazioni a associazioni e personalità che si sono distinte nel 2019 per l‘impegno nei vari settori della società civile.

La vicedirettrice Laura Pacciani ha premiato il Calcit per l'opera profusa nel csmpo dell'assistenza a chi soffre e alle famiglie dei pazienti. Il direttore di sede Stefano Fantoni ha premiato la Mirco Ungaretti onlus di Lucca giunta in Santa Croce con il presidente della provincia e sindaco di Capannori Luca Menesini.

Il caporedattore delle province Alessandro Antico ha premiato la Croce Rossa di la La Spezia per un progetto rivolto agli anziani soli. Mentre il capocronista della cronaca di Firenze Stefano Cecchi ha premiato i vigili del fuoco di Firenze.

La giornalista Ilaria Ulivelli, insieme all'assessore regionale alla Sanità Stefania Saccardi hanno premiato l'Istituto Serafico di Assisi e la sua direttrice, Francesca Di Maolo. L'assessore Saccardi ha tessuto gli elogi del volontariato senza confini politici e amministrativi. La direttrice Di Maolo ha chiamato tutti, cittadini e mondo dell'informazione, a sostenere il mondo del volontariato.

Poi ha rievocato la figura di San Francesco, richiamandosi alle bellezze artistiche di Santa Croce e ha invitato La Nazione a dare voce a chi non ce l'ha, come i bambini.

Un premio anche a Pippo Zeffirelli, figlio del grande Maestro Franco Zeffirelli recentemente scomparso. Il premio è stato consegnato dalla giornalista Titti Giuliani Foti insieme al console Usa a Firenze Benjamin Volhauer.

Infine il premio a Irene Sanesi, presidente dell'opera Santa Croce consegnato dal questore Armando Nanei e da Piero Ceccatelli, caporedattore della sezione online de La Nazione. Ceccatelli, ricordando onori e oneri che caratterizzano l'incarico di Sanesi, ha sottolineato l'importanza di Santa Santa Croce per l'umanità non solo per il valore di fede ed artistico comune a tanti edifici di culto. Ma anche per il grande valore civile, riunendo i monumenti funebri dei grandi italiani.