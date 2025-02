La Nazione e Vanity Fair a 1,80 euro. Torna la promozione per i nostri lettori. Appuntamento martedì in edicola

Un’opportunità unica per conoscere i grandi fatti internazionali e i protagonisti della cronaca nazionale e delle nostre città, ma anche per puntare i riflettori su come sta cambiando il nostro modo di vivere, sull’evoluzione del costume e sui grandi personaggi di moda, attualità e spettacolo. E’ il senso dell’importante progetto di collaborazione tra il nostro giornale e il settimanale Vanity Fair. Così martedì 4 febbraio sarà possibile acquistare in edicola La Nazione e Vanity Fair insieme a solo 1,80 euro, ovvero al consueto prezzo del quotidiano.

Nel nuovo numero copertina per Ornella Vanoni e Mahmood, ritratti dall’artista Francesco Vezzoli in un artwork realizzato in esclusiva per Vanity Fair. "Una copertina, un’immagine che sono simbolo di tenerezza, di amicizia, di dialogo e di empatia" spiega Vezzoli. "In voi due abbiamo percepito il sentimento di cui tutti abbiamo bisogno: un sentimento liberato dalla sessualità e dal potere; un amore di chi riconosce una parte di sé nell’altro e viceversa" aggiunge.

I due cantanti sono reduci dal successo internazionale di Sant’allegria, canzone pubblicata originariamente nell’album Argilla del 1997, ritornata l’estate scorsa grazie al remix di Jack Sani e interpretata dai due artisti in diretta tv. Vanity ha incontrato Vezzoli, Vanoni e Mahmood per parlare "di passione, di tenerezza, di impegno e del valore del dialogo e dell’ascolto".