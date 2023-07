La natura è la risposta Arte, musica e incontri Il viaggio di Foglia Tonda

Tre giornate itineranti, tra notti in tenda e passeggiate nel Mugello, letture poetiche ed incontri sull’attuale rapporto tra montagna e comunità, tra uomo e natura, ma anche canti e balli con il concerto di Ginevra Di Marco e laboratori per bambini. Tutto a ingresso libero, compresi i pernottamenti in tenda.

E’ "Foglia Tonda", il festival di "arte passi e parole tra le comunità dell’Appennino", organizzato fin dal 2018 nelle più lontane frazioni di Borgo San Lorenzo, i piccoli centri appenninici di Casaglia e Razzuolo. Che per tre giorni, dal oggi al 9 luglio saranno il centro di un’iniziativa culturale davvero originale. "Foglia Tonda" è composta da giovani ricercatrici e agricoltori, forestali, artisti, accomunati dall’obiettivo di riportare l’attenzione sul presidio delle valli e delle montagne del Mugello.

"Il filo rosso che intreccia luoghi e persone - spiegano gli organizzatori Chiara Manfriani e Andrea Barzagli - è l’arte. Foglia Tonda parla di questo, di una necessità, di un diverso modo di vivere la montagna". Ecco allora un festival diffuso, dai boschi che ricoprono le montagne. C’è la possibilità di pernottare in tenda a Casaglia, stasera, e a Razzuolo, domani sabato 8 (consigliata la prenotazione, tramite mail all’indirizzo [email protected]).

Si inizia nel tardo pomeriggio di oggi con la lezione aperta "Nuove Geografie per l’Appennino". Dopocena lo spettacolo "Pindarico" del Circo Improvviso, seguito dalle domande esistenziali de "Il Mago Annoiato". Domani a Razzuolo tanti laboratori, ragionamenti sul clima, e una serata di arte e musica, con Percussion. Domenica fin dal mattino Razzuolo si animerà con mercati e laboratori, e alle 15 il talk "Contro i Borghi"- Poi dalle 17 le Narrazioni Camminanti, prima del concerto finale di Ginevra Di Marco, nella piazza del paese dalle 19.30.

Paolo Guidotti