La musica sacra torna nelle pievi Due appuntamenti da non perdere

Torna la musica antica e sacra nelle Pievi del territorio calenzanese con "Armonie di primavera", la rassegna promossa dal Comune con la direzione artistica di Umberto Cerini. Il calendario di quest’anno, ridotto rispetto alle edizioni precedenti, prevede solo due appuntamenti, il primo dei quali è fissato per il prossimo sabato. Il 15 aprile alle 18, alla Pieve di San Severo a Legri, aprirà infatti l’iniziativa il concerto "E lo Dyavol sia sconficto. Musica sacra nella Firenze del ‘300", con l’ensemble "Etruria Barocca" e Dimitri Betti, organetto e concertazione. Il 13 maggio alla Chiesa di San Rufignano a Sommaia, sempre con inizio alle 18, è invece in programma "...con ogni sorte di stromenti. Sonate e Canzone del ‘600", con Giulia Breschi, dulciana e flauto dolce e Umberto Cerini all’organo. L’ingresso è gratuito. Per info [email protected] e 0558833292.