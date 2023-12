La Municipale contro lo spaccio: sequestrata la droga al pusher che “lavora“ in piazza Dalmazia

Continuano i servizi della Polizia Municipale contro degrado e spaccio a Rifredi. Gli ultimi interventi del Reparto di Rifredi hanno riguardato le zone del giardino di via Locchi e di piazza Dalmazia.

Il primo caso risale a mercoledì sera. Gli agenti stavano passando in auto quando hanno notato un soggetto noto (30enne marocchino) che, alla vista della vettura di servizio, cercava di passare inosservato. Fermato per un controllo, questi ha dichiarato di non avere i documenti ma quando gli agenti gli hanno chiesto di svuotare le tasche si è rifiutato cercando di allontanarsi: aveva 10 grammi di hashish e 8 grammi di cocaina già divisa in dosi e pronta per lo spaccio.

Giovedì pomeriggio, una pattuglia impegnata nel servizio “Firenze Sicura” ha sorpreso un 50enne nordafricano con del crack e una pipa da fumo nascosti in un pacchetto di tabacco sfuso: è stato nuovamente segnalato alla Prefettura.