La Municipale anche in borghese contro spaccio e microcriminalità il bilancio del primo pomeriggio

Bilancio del potenziamento della presenza della Municipale in piazza Dalmazia con servizi mirati al contrasto di microcriminalità, spaccio, abusivismo. Nella giornata di mercoledì, pattuglie anche in borghese hanno presidiato la piazza. Una persona in apparente stato di ebbrezza è stato fermato poco prima di salire sulla tramvia privo di documenti ed è stato accompagnato presso il reparto per accertamenti. Dai controlli è emerso che si trattava di un nordafricano di 30 anni; trovato in possesso di quasi 10 grammi di hashish è stato segnalato alla Prefettura. Per lui sono scattati anche una sanzione per ubriachezza molesta e un ordine di allontanamento per 48 ore dalla zona. Un venditore abusivo, infine, si è dato alla fuga alla vista degli agenti. Sequestrata la merce abbandonata.