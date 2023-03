La mostra ’Viva l’Italia’ agli Uffizi con i protagonisti del Risorgimento

Le “fototessere” dei partecipanti alla spedizione dei Mille, il ritratto della militante Teresa Adimari Morelli, l’immagine del pranzo di una modesta famiglia interrotta dall’arrivo di una lettera del figlio in guerra.

La mostra "Viva l’Italia" racconta i protagonisti del Risorgimento e sarà visibile sul sito delle Gallerie degli Uffizi a partire da oggi, data in cui, nel 1861, venne proclamato il Regno d’Italia da parte di Vittorio Emanuele II. Attraverso trentadue tra fotografie, stampe e sculture provenienti dalla collezione del Gabinetto dei Disegni e delle Stampe degli Uffizi e dalla Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti, vengono alla luce le storie di uomini e donne che lottarono per una nazione libera e unita, ma anche attraverso i loro scritti e dipinti. Tre le sezioni dell’ipervisione: “l’Album dei Mille di Alessandro Pavia agli Uffizi”, “L’Album dei Mille, gli intellettuali e gli artisti” e “Le campagne risorgimentali: i protagonisti”. La spedizione dei Mille ed il Concorso Ricasoli sono i temi principali di questa narrazione per immagini: pittori e scultori aderirono alla causa italiana aggiornando il proprio stile, sia nella forma che nei contenuti, dedicandosi a vicende attuali e raffigurando soggetti militari e patriottici, come il dipinto Garibaldi a Caprera di Pietro Senno, e persino di cronaca famigliare ispirati alle battaglie risorgimentali.