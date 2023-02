La morte in pieno centro L’ultima notte del clochard nel gelo del suo giaciglio

di Stefano Brogioni

e Gabriele Manfrin

Morto dopo una notte al gelo. Lo hanno trovato immobile, su una scala vicina all’ospedale di Santa Maria Nuova che aveva trasformato in giaciglio, dove spesso veniva allontanato perché poco gradito. Freddo, solitudine, una volontaria emarginazione: sono questi gli ultimi compagni di viaggio di Cesare Castrignano, 68 anni, originario di Copertino, Lecce. Una vita giunta al capolinea non si sa neanche quando, con esattezza. Si sono accorti del suo corpo immobile intorno all’ora di pranzo di ieri. Quando non c’era più niente da fare. Potrebbe essere stata la temperatura rigida di una notte d’inverno, a ucciderlo. O forse un malore, perché soffriva di diverse patologie. Non lo si accerterà: la procura ha disposto la restituzione della salma alla famiglia. Così, a due passi dal Duomo, si è consumata la tragedia di un invisibile, l’ennesima. Invisibile tra le migliaia di turisti e lavoratori che affollano le vie. Più facile da scorgere ora, avvolto da una coperta lucida, sotto gli occhi dei carabinieri chiamati dal 118. Il cadavere è stato trovato disteso sulle scale di emergenza di un parcheggio privato, la cui entrata si affaccia direttamente sulla piazza di Santa Maria Nuova, all’altezza del pronto soccorso.

L’allarme è stato lanciato da un dipendente della Fondazione CR Firenze (a cui il parcheggio risulta in dotazione) che mentre entrava al lavoro si è accorto del corpo senza vita del senzatetto. "I clochard in piazza sono diversi, qualcuno lo conosciamo di vista – spiega la receptionist dell’ospedale, visibilmente scossa dalla notizia –. La sera passa la Caritas a lasciare qualcosa a queste persone ma da quando abbiamo tolto i bagni pubblici da questo lato se ne vedono meno. Sappiamo che in passato sono stati offerti loro degli alloggi popolari ma che molti hanno rifiutato, non saprei se tra questi c’era quel pover uomo", conclude.

Anche il barista della piazza si unisce al coro: "Non lo conoscevo, qua davanti al bar ne passano diversi. Qualcuno è gentile, qualcuno meno, dormono sotto i portici, li trovi tutti i giorni, è veramente una brutta notizia". Secondo quanto riscostruito dai carabinieri, Castrignano – che più volte aveva abbandonato le strutture comunali, lo scorso fine settimana era all’Albergo popolare – aveva avuto da discutere con i residenti, perché non volevano che oltrepassasse la sbarra che delimità la proprietà privata per improvvisare un letto. Lo ha fatto anche martedì sera, e quel riparo non gli è stato sufficiente, in una notte a zero gradi.