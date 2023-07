La morsa dell’ecomafia Due milioni di tonnellate di rifiuti sequestrati Attenzione al cemento

"Due milioni di tonnellate di rifiuti sequestrate nel 2022 dalle forze dell’ordine. Sessanta a partire dal 2002. Come dire una tonnellata a cittadino italiano". Enrico Fontana, responsabile nazionale Ambiente e Legalità, sintetizza con numerica efficacia uno dei fronti criminali più remunerativi per le mafie, ’ndrangheta soprattutto. Tra i reati che hanno generato un maggior fatturato in Italia il traffico di aninali e piante illegali (3,2 miliardi), l’abusivismo edilizio (2 miliardi) e la gestione dei rifiuti speciali (1,7) che portano il totale alla ragguardevolissima cifra di 8,8 miliardi di euro, solo di poco inferiore al giro d’affari stimato prima del Covid (11,9 miliardi).

E in Toscana? Situazione allarmante: regione al settimo posto con 109.324 controlli: nel 6,8% dei casi, si sono riscontrati reati. I denunciati nel 2022 sono 1614, con 13 arrestati e 245 sequestri, come riporta il rapporto di Legambiente. "E Firenze è la prima provincia per il ciclo illegale dei rifiuti, dalle discariche abusive ai traffici illegali" precisa Fontana. Dai dati esposti dell’attività operativa del 2022 ed il primo semestre del 2023 emerge una crescente attività sulla filiera dei rifiuti, sia preventiva (controlli) che repressiva (illeciti e reati), questo corrisponde anche nelle attività di indagini in corso sul traffico di rifiuti speciali; 2085 reati ambientali registrati nell’anno solare 2022 in Toscana: più di cinque al giorno. È la fotografia del nuovo rapporto Ecomafia 2023, realizzato da Legambiente edito da Edizioni Ambiente.

Il rapporto della Dia, secondo semestre, a proposito di Ecomafie indica quella calabrese come la più attiva e temibile. Dal 2018 al 2022 nella nostra provincia 1527 reati, con 1373 denunciati e 8 arrestati e 305 sequestri. Le illegalità nel ciclo del cemento (gestione inerti, estrazione, movimentazione terra, calcestruzzo): 458 reati, 565 denunciati, con un arresto e 24 sequestri. Inevitabile il riferimento al caso-keu, rifiuti miscelati con inerti e infiltrazione nella filiera degli appalti. Meccanismo criminogeno riscontrato in altre parti d’Italia tanto da destare molte preoccupazioni in vista dell’arrivo e dell’impiego dei fondi Pnrr.

E da questa statistica sono esclusi i dati dei carabinieri Tutela ambiente e Tutela patrimonio culturale, il cui lavoro di contrasto, come quello delle forze dell’ordine, ha consentito di contenere, arginare l’attività dei clan "perché questi reati non li compie il singolo, in modo estemporaneo.

Tornando ai controlli preventivi e all’attività d’indagine dell’Arma nella sua articolazione, quella della Tutela Forestale. I dati 2023: inquinamenti (231, con undici reati perseguiti)), discariche e rifiuti (3049 con 208 reati perseguiti), tutela della flora (2584), della fauna (3997), del territorio (16937, con 205 reati). Più altre voci, per un totale di 36198 controlli, 9157 persone sottoposte ad accertamenti, più 2443 veicoli, 1949 illeciti amministrativi accertati (per 1.491.407 euro), 52 sequestri amministrativi, 517 persone denunciate e 95 sequestri penali, 11 perquisizioni e 3 tra arresti e fermi.

g.sp.