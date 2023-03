La mole cupa del carcere, ma a Sollicciano e dintorni c’è di più

È un rione antico, ma è ricordato solo per il carcere. Nel piccolo spicchio a sud di via Baccio da Montelupo è integrato urbanisticamente a Ponte a Greve, ma per la maggior parte a nord, è un insieme disomogeneo di stradoni, stradelle, industrie, pochi palazzi, qualche colonica e soprattutto campagne abbandonate con al centro l’ingombrante presenza del penitenziario. Tanto abbandonate da diventare non luoghi che, oltre a fenomeni di degrado, hanno fatto da scenario a una delle più cruente pagine di nera fiorentina: il ritrovamento delle salme dei coniugi Pasho, orribilmente macellate e infilate in delle valige. Ma adesso il presente e il futuro di Sollicciano sono segnati da una doppia rinascita. Presente, per la rinascita della storica cooperativa di Legnaia come consorzio, dopo esser stata sul baratro della scomparsa. Futuro perché nel piano operativo è prevista la trasformazione di tutte quelle campagne con il progetto Icare. In un percorso partecipativo del dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze, si faranno incontri con i detenuti, la polizia penitenziaria, cittadini del comprensorio per disegnare i bisogni per far rinascere quest’area: impianti sportivi, parchi, attività sociali e culturali o altre funzioni pubbliche. Sarà spiegato sabato 1° aprile in un convegno nei locali del carcere.

C. C.