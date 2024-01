La missione di Don Tommaso: "Porto la merenda ai calciatori perché lo sport è amicizia"

di Francesco Querusti

FIRENZE

Terzo tempo anche nel calcio dilettanti grazie a una bella iniziativa del diacono Don Tommaso Giani, promossa in collaborazione con il Comitato Regionale Toscana Figc-Lnd.

Don Tommaso ci spieghi questa sua idea che sta avendo un grande successo.

"Ogni fine settimana sono presente su un campo della Toscana in Terza categoria, per portare un concreto simbolo di amicizia, serenità e rispetto delle persone e degli avversari. Per le società è una sorpresa perchè non sono avvertite in precedenza. Arrivo al campo con largo anticipo sull’inizio della gara, parlo con le persone per costruire un rapporto, assisto alla partita e al termine rinfresco e merenda per tutti che porto io".

Quale è stata la sua ultima esperienza?

"Stavolta ho toccato il cuore di uno dei comuni più colpiti dall’alluvione di novembre, Campi Bisenzio, per la gara tra San Lorenzo Campi e Atletico Valdipesa. Ho voluto portare parole di conforto e ho ascoltati tutti. Il magazziniere mi ha raccontato che ha fatto lavatrici gratis per un mese e la società ha cucinato al campo piatti di pasta per aiutare la popolazione. Storie di vita e dimostrazione di generosità. E alla fine della partita ecco il Terzo Tempo a ranghi misti per stare insieme, conoscersi meglio in uno spirito di fratellanza e integrazione".

E’ importante la conoscenza di squadra e paese?

"Certo devo sapere chi vado a trovare. Nel tardo medioevo San Lorenzo era una chiesetta in mezzo alla campagna della piana tra Firenze e Prato. Nel secolo scorso da paese minuscolo Campi Bisenzio si è trasformata in città da 45mila abitanti. Crescendo la popolazione il prete di San Lorenzo decise nel 1970 di costruire un campo di calcio e fondare una squadra, all’ombra del campanile, ancora punto di riferimento"

Quale finalità si propone?

"L’obiettivo è tracciare una strada per il futuro e lasciare degli insegnamenti, con la speranza che tante società decidano di seguire il mio esempio e continuare a fare il Terzo Tempo anche senza la mia presenza".

Che rapporti riesce a instaurare con giocatori e dirigenti?

"Ho la fortuna di conoscere il calcio e di riuscire a farmi volere bene. In queste categorie l’aspetto trainante è la passione, l’amicizia e il legame con il paese. Giocatori che hanno tutti un lavoro e il calcio per loro è un hobby, con il piacere di conoscersi e scambiare due parole. In precedenza sono stato sui campi di Vicchio, Salesiani a Firenze, Sestoese, oltre a Castelnuovo Garfagnana, Chianciano Terme e Orbetello"

Problemi su qualche campo?

"La mia presenza può essere anche adatta per tenere gli animi calmi. In qualche situazione ho dato un aiuto importante e sono sempre riuscito a convincere le squadre a partecipare al Terzo Tempo, anche in un caso che c’era stata molta tensione nel finale di partita. E cerco di trasmettere insegnamenti di pace e rispetto degli altri".