La Missione di Don Cuba fra i Carcerati, Ricordo di un Uomo di Amore

Don Danilo Cubattoli, per tutti ’Don Cuba’ (1922-2006), appartiene alla storia di quella Firenze del secondo Dopoguerra che ha visto la straordinaria presenza contemporanea di alcuni fra i sacerdoti più importanti del ’900: don Milani, don Bensi, padre Turoldo, padre Balducci e monsignor Bartoletti, solo per limitarsi ad alcuni di loro. Don Cuba fu veramente ’prete di strada’, dedito ai poveri della sua San Frediano, soprattutto i ragazzi di una generazione toccata fortemente dalla guerra. Opera sua fu la prima Casa Famiglia, di cui si abbia notizia in Italia, aperta grazie all’aiuto costante di Ghita Vogel; o il villaggio vacanze di Vada, in cui ha ospitato centinaia di ragazzi che non avevano mai visto il mare. L’impegno più lungo e duraturo è stato, però, quello con i carcerati. Cappellano prima alle Murate e poi a Sollicciano, ha speso la sua vita per alleviare le sofferenze di chi era stato condannato e lo ha fatto con una totalità di amore ed una attenzione alla dignità di ciascuno da aver lasciato un ricordo indelebile in chiunque abbia avuto occasione di essere da lui avvicinato, compreso, sostenuto.

Proprio questa esperienza verrà ricordata oggi, grazie alla Fondazione Cr Firenze e all’associazione Don Cuba, chiamando chi ne è stato testimone e può testimoniarla in modo diretto. Senza questo focus su questa parte della vita di don Cuba la sua personalità, per quanto così piena e ricca di esperienze, non sarebbe assolutamente completa. E soprattutto si perderebbe il senso e l’anima stessa del suo agire: l’amore per gli altri. Questa è ’La missione di don Cuba fra i carcerati - Il culmine di ogni giustizia è sempre l’amore’, che sarà raccontata oggi, dalle 17, nella Sala Verde di Palazzo Incontri (via dei Pucci 1, Firenze). Dopo i saluti di Luigi Salvadori, presidente della Fondazione CR Firenze, Alessia Bettini, vicesindaca del Comune di Firenze, e del cardinale arcivescovo Giuseppe Betori, interverranno Franco Lucchesi, presidente dell’Associazione don Cuba, Massimo Scalini, psichiatra nel carcere di Sollicciano; don Vincenzo Russo, responsabile diocesano della pastorale per il carcere, don Leonardo Basilissi, ex cappellano del carcere circondariale La Dogaia di Prato, e Margherita Cassano, primo presidente della Corte di Cassazione. Modera: Domenico Mugnaini, direttore di Toscana Oggi.