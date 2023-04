La Misericordia di Impruneta cerca volontari: al via il corso base gratuito

Impruneta (Firenze), 19 aprile 2023 – La Misericordia di Impruneta organizza un corso livello base gratuito per aspiranti volontari. Per partecipare al corso (in piazza Accursio da Bagnolo 11 il 3 maggio alle 21,30) o per ulteriori informazioni si può chiamare il numero 338.7922552.