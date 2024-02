La ministra al cantiere-tomba: "Governo vicino a Firenze". Poi la visita ai sopravvissuti. Il sindaco: "Lavoriamo uniti"

"Il governo c’è". E "se ci sarà da intervenire anche per rendere ancora più incisive le norme si farà". Lo dice chiaro e forte la ministra Marina Calderone, ieri in via Mariti nel cantiere Esselunga per toccare con mano la tragedia ’diluita’ (le lacrime per il quinto operaio ancora disperso sono, al netto di speranze di miracoli ormai neanche più sussurrate, un aggravio di dolore sulla pelle della città) che venerdì ha stravolto Firenze.

Il ministro, scortato nel cantiere dal governatore Eugenio Giani e dal sindaco Dario Nardella, ha promesso un imminente stretta sulla questione dei cantieri ("Abbiamo aumentato il numero degli ispettori: nel corso del 2024 il numero delle ispezioni in materia tecnica sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro aumenterà del 40%. Se c’è da incrementare il numero degli ispettori lo chiederò al Consiglio dei Ministri") lasciando al contempo la porta aperta all’ipotetico inserimento, nel quadro normativo, del reato di ’omicidio sul lavoro’ ("Nel lavoro abbiamo già un sistema di sanzioni che attengono alle fattispecie dell’omicidio colposo. Ma se sul tema della sicurezza è necessaria una ulteriore riflessione, non abbiamo preclusione"). Non un semplice blitz istituzionale ma una visita corposa e attenta quella della ministra la quale, dopo aver parte ad un incontro in prefettura con autorità, vigili del fuoco e carabinieri si è recata a Careggi dove ha incontrato i tre operai sopravvissuti. Una carezza in un momento durissimo da superare, a livello psicologico prima di tutto. L’impegno del governo è stato particolarmente apprezzato in primis dal presidente della Regione Eugenio Giani. "Ho visto grande attenzione da parte della ministra Calderone. Ora è importante lavorare in squadra, ad ogni livello, e già oggi ci confronteremo per mettere a punto strategie comuni" le parole del governatore che ha aggiunto:

"Per quello che possiamo fare a livello regionale proporremo di estendere i protocolli che hanno avuto successo e che abbiamo rinnovato in giunta proprio poche settimane fa. E’ uno strumento che ha ben funzionato dopo la tragedia di Teresa Moda, l’azienda di Prato dove persero la vita otto lavoratori cinesi, grazie ad un efficace lavoro di coordinamento sulla attività di prevenzione e controllo che ha visto protagonisti con la Procura della Repubblica gli operatori delle Asl e gli ispettori regionali". Giani è infine tornato sulla necessità di "estendere ai cantieri privati le attività di controllo che riguardano quelli pubblici" e di arrivare a prevedere "forme di responsabilità più stringenti, come si è fatto per l’omicidio stradale".

Apprezzamento per la visita della ministra anche da parte di Nardella, il quale ha sottolineato che "quando comincerà il processo, il Comune sarà accanto alle vittime e ai loro familiari utilizzando tutti gli strumenti legali a disposizione, inclusa la costituzione di parte civile".

Da parte del sindaco un appello a uno sforzo congiunto per arginare il fenomeno delle morti sul lavoro: "Io credo che ci siano le condizioni per l’impegno di tutto il Paese e di tutto il Parlamento, se è possibile in modo unitario. Va cambiata la direttiva comunitaria, ma vanno cambiate anche le norme di attuazione, va messo un limite chiaro e netto sugli appalti a cascata, senza tanti discorsi, e sulla frammentazione delle ditte che si impegnano sui cantieri. Vanno poi messi dei criteri chiari sull’applicazione dei contratti. Non si può lavorare con stipendi da fame e con il rischio di perdere la vita mentre stai facendo il tuo lavoro".

Emanuele Baldi