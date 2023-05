"La mia squadra di giovani Risponde ai bisogni futuri"

Frassineti, perché questa candidatura?

"Perché amo il mio paese, che è il luogo in cui sono nato e cresciuto, in cui lavoro e nel quale scelgo ogni giorno di rimanere. Io e tutti coloro che fanno parte della lista Anima Marradi non accettiamo di arrenderci, vogliamo che il paese torni a essere vivo, orgoglioso, coraggioso e con un futuro diverso davanti a sé, soprattutto per le nuove generazioni".

Come è nata questa lista civica?

"Per la prima volta a Marradi si è avviato un vero percorso partecipativo per la creazione del programma amministrativo ed è stato un successo straordinario, inatteso. Vi hanno preso parte con diverse modalità 260 marradesi: quasi un marradese su dieci ha dato il suo contributo. E nella lista abbiamo scelto di dare ampio spazio alle competenze e di includere tanti giovani. Quella di Anima Marradi è una squadra prevalentemente femminile: su 10 candidati, 6 sono donne".

Le vostre priorità?

"Sono quelle che i marradesi hanno individuato, presenti nel simbolo di "Anima Marradi": persone, lavoro e territorio. Rimetteremo al centro la persona, partendo dalle nuove generazioni, creando le condizioni per un futuro possibile a Marradi e al contempo lavoreremo per dare a questo territorio i servizi fondamentali di cui ha bisogno, a partire dai servizi sanitari e dal trasporto ferroviario. Metteremo in essere politiche attive per il lavoro, perché senza lavoro non c’è futuro, sostenendo e rafforzando le aziende e le imprese presenti sul territorio. Per fare tutto ciò dovremo rimettere in ordine i conti, il bilancio ed avviare le procedure per assumere nuovo personale per rimettere in moto la macchina amministrativa".

Cinque anni fa lei era vicesindaco di Triberti. Cosa vi ha allontanato?

"Una visione profondamente diversa del futuro di Marradi. Abbiamo priorità diverse e una diversa concezione della cosa pubblica. Ho sempre lavorato e lavorerò cercando di immaginare la Marradi che sarà, non domani ma tra 1015 anni, cercando risposte strutturali ai problemi del paese e concentrandomi esclusivamente sui contenuti e sui risultati".

Della precedente amministrazione cosa più l’ha convinta e cosa invece l’ha vista discorde?

"Sono contento che alcune mie proposte siano state accolte e portate avanti, come la campagna "Marradi plastic free" o l’avvio di un percorso volto a contrastare la ludopatia, per esempio. Non mi ha convinto, soprattutto, il non essere riusciti a dare risposte ai problemi strutturali di Marradi: l’impoverimento demografico, la mancanza di lavoro, le criticità legate alla sanità. La macchina amministrativa è stata resa impotente e il bilancio è in condizioni estremamente preoccupanti: se non sarà rimesso in ordine, nei prossimi anni il Comune non riuscirà a erogare una serie di servizi fondamentali".

Chi vincerà il 14-15 maggio?

"Abbiamo un progetto amministrativo solido, concreto, realizzabile e in grado di dare risposte. Abbiamo una squadra bella e molto forte delle sue competenze, pronta a mettere l’anima per dare le risposte che Marradi si attende".

