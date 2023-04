La “metropolitana pedonale“ avvia un nuovo tracciato

Il secondo ‘binario’ di Muovi Sesto è pronto a partire. Dal prossimo giovedì, infatti, si avvierà un nuovo tracciato della “metropolitana pedonale“ che, ogni giorno, unisce decine e decine di camminatori in passeggiate a velocità e andature diverse. Il nuovo percorso coprirà la parte Ovest del territorio sestese, fino ad oggi non toccato, unendo il Padule con Querceto e il Neto: l’inaugurazione ufficiale, il 4 maggio, prenderà il via alle 18 con un giro di prova: con partenza dalla fermata M1, al circolo Arci di Padule. Poi, intorno alle 19,15, allo stesso circolo di via del Risorgimento, è prevista la presentazione del progetto che sarà seguita, alle 20, da una apericena (su prenotazione, 12 euro, 0-5 anni gratis, 5-10 anni 6 euro).

La comunità di ‘camminatori’ sestesi (foto) sembra dunque destinata a crescere coinvolgendo quartieri diversi dopo il grande successo che sta riscuotendo il primo tracciato fra il centro e il Sud Ferrovia. Il progetto "Muovi Sesto", promosso dall’amministrazione comunale con la Società della Salute Nord Ovest e la sezione soci Coop Sesto-Calenzano, non era decollato subito: presentato poco prima del lockdown 2020 in pratica non era mai partito davvero, fino al rilancio nella primavera dell’anno dopo. L’idea è quella di ‘aggregare’ gruppi di camminatori, tre volte la settimana, sullo stesso percorso, contrassegnato da più fermate, ma con orari e velocità diverse: il tracciato può comunque essere effettuato anche in solitaria.

Sandra Nistri