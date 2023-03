La Metrocittà stanzia soldi per il Tour. "Ferita per scuola e viabilità"

Scintille fra maggioranza e opposizione ieri durante l’approvzione da parte del Consiglio della Metrocittà della variazione di bilancio dell’ente. Il ’casus belli’ è lo stanziamento nel prossimo biennio di oltre 1,5 milioni per il Tour de France, che partirà l’anno prossimo da Firenze, che si aggiunge a un contributo di più di 800 mila euro del Comune. All’attacco vanno sia il centrodestra che Territori beni comuni. "Lo stanziamento per il tour, dichiara Cecilia Cappelletti (nella foto) capogruppo di Centrodestra per il cambiamento, "è una ferita per la politica di questo ente che ha come attività principale le scuole e la viabilità".