La Metrocittà finanzia 40 mila euro in progetti di cooperazione. Tre progetti destinati ai Saharawi

Un intreccio virtuoso tra progetti, enti locali, associazioni e Città Metropolitana di Firenze per dare respiro a una diplomazia forse sotterranea ma molto efficace. La Metrocittà ha infatti finanziato per circa 40 mila euro sette richieste di cofinanziamento per iniziative di cooperazione internazionale, di cui tre destinate ai Saharawi, avanzate da altrettanti Comuni: circa 1267 euro a Dicomano e 1983 euro a Impruneta per l’accoglienza estiva "dei piccoli ambasciatori Saharawi" e 3456 euro a Sesto Fiorentino per le iniziative legate ai 40 anni ai amicizia con il popolo Saharawi; 2880 a Palazzuolo per ‘Il Mondo sul Senio’; 10 mila 800 a Pontassieve per "Wilne Mames Nba 2023" in Guinea Bissau con supporto al presidio sanitario Hospital Catarina; 11 mila 520 a Scandicci destinati al progetto agricolo sanitario "Kaoural-Celal" nella regione di Matam in Senegal; 7776 euro a Scarperia e San Piero per ‘Scuola antidoto alla violenza’.