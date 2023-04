La MetroCittà adotta il Piano urbano di logistica sostenibile per ridurre il congestionamento stradale

Non è un oggetto misterioso, anche se si chiama Puls. La MetroCittà ha adottato il Piano urbano di logistica sostenibile per ridurre il congestionamento stradale, migliorare l’accessibilità di tante aree, l’efficienza e la competitiva del trasporto delle merci e quindi delle imprese, migliorare la qualità della vita con la riduzione delle emissioni entro il 2030, creare nuove infrastrutture, hub intermodali, spazi utili. In cantiere misure che la Metrocittà promuoverà a sostegno dei privati che vorranno investire in nuovi mezzi perché siano a bassa emissione o emissioni zero. Approvato su proposta del consigliere delegato alla Mobilità Francesco Casini, il Puls e il relativo rapporto ambientale, una volta approvati, andranno a inserirsi nel Piano urbano della Mobilita sostenibile. Trasporto e movimentazione delle merci in ambito urbano riguardano il 10% del traffico, ma sono responsabili per il 24% delle cosiddette ’polveri sottili’.