La merce più preziosa. La Shoah tra realtà e fiaba

Una fiaba splendida e terribile che racconta l’orrore della Shoah. "La merce più preziosa" è lo spettacolo che Il Teatro delle Donne presenta in anteprima (lettura scenica) oggi e domani (ore 20,30) al Teatro Goldoni di Firenze, per "Avamposti Teatro Festival 2023". Tratto dal romanzo di uno dei maggiori scrittori e drammaturghi francesi, Jean Claude Grumberg, "La merce più preziosa" va in scena nella versione italiana curata da Claudia Della Seta, sul palco con Sofia Diaz e Antonio Fazzini.

"C’erano una volta, in un gran bosco, un povero taglialegna e una povera taglialegna...". Così comincia questa storia meravigliosa, narrata a tre: il taglialegna, la taglialegna e la madre di una bimba gettata da un treno merci che corre per l’Europa senza fermarsi mai. Le merci sono donne, uomini, anziani, bambini, ebrei. Il gesto d’amore e di disperazione verrà fatto per tentare di salvare almeno una dei due gemelli destinati a diventare polvere nel vento. Quel treno che percorre il tratto Pithiviers-Drancy. In ogni stazione, le persone decedute vengono scaricate. Questa è storia. Però esiste anche la favola. La taglialegna, troppo vecchia per avere figli, lo crede un miracolo del ’Dio dei treni’ perché le è stato donato da una mano che esce dal lucernario del treno del bosco, caduto sulla neve, avvolto in un meraviglioso scialle d’oro e d’argento, che lei crede tessuto dalle fate. Si tratta di un tallit, uno scialle di preghiera degli ebrei, o dei ’senza-cuore’ come vengono chiamati da quelle parti. Il racconto procede fra la favola che vive la taglialegna e la cruda realtà storica raccontata da Dinah, la madre vera della ’piccola merce’ Rose, Rouchale, ormai lei stessa polvere nel vento. Una storia di resilienza e complicità femminile, una storia di amori.