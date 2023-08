La Meglio Genia rilancia Tanti appuntamenti fra cultura e solidarietà

Un mese fra mostre, concerti, cene, teatro, libri, sport e solidarietà. Il cartellone de "La Meglio Genia", la manifestazione tradizionale di settembre a Campi Bisenzio, è pronto. Promossa dal Comune di Campi con la collaborazione di un folto gruppo di associazioni, la rassegna unisce da tanti anni la cultura alla solidarietà, il divertimento alla curiosità ma farà anche scoprire il mondo del volontariato e quegli artisti che da Campi hanno spiccato il volo come l’attrice Chiara Francini e il tenore Devid Cecconi.

Si parte il 1° settembre (ore 21) con il concerto della Liberazione in piazza Aldo Moro con i "Fratelli Rossi", Massimiliano Carlesi e Stefano Fano Benucci, poi il 2 le celebrazioni civili. Il 2, 9 e 16 (ore 17) omaggio al professor Renzo Bernardi, scomparso l’anno scorso, con un ciclo di conferenze nel foyer del Dante. Il 2 e 3 settembre una delle iniziative più attese: il parco di villa Montalvo si colorerà con i personaggi di "Firenze Comics" per tutti gli appassionati di fumetti e manga. Dal 2 al 10 spazio al volontariato con la "Festa della Misericordia" a villa Il Palagio. Il Museo Archeologico di Gonfienti ospiterà la mostra "Alla ricerca delle nostre radici etrusche" con visite gratuite su prenotazione.

Per il teatro, dal 7 al 10 (ore 18 e 21,30) ci sarà la rassegna "Sussulti metropolitani" con spettacoli, laboratori e incontri. La sera dell’8 settembre musica in piazza Palagione con "Borgo in Concerto", serata di beneficenza con un insolito trio: Devid Cecconi, Sandro Querci e Massimo Barsotti. Dal 9 al 20 mostra delle ceramiche artistiche di Aldo Crini al museo Manzi.

Villa Montalvo dal 9 inoltre sarà un contenitore di appuntamenti: musica, libri, yoga e dal 14 al 17 in Limonaia mostra fotografica sulla realtà carceraria. Il 12 (ore 21) al Teatrodante presentazione del libro "Forte e Chiara" con Chiara Francini e moderatrice sarà la giornalista Debora Pellegrinotti. Il 17 (ore 9) raduno Moto club "Gold Wing in piazza Dante e nel pomeriggio alle 18 inaugurazione stagione teatrale 20232024 del teatrodante "Carlo Monni" con il concerto Federal Ukrainian, con l’orchestra diretta da François-Robert Girolami. Il 30 settembre (ore 9) un appuntamento curioso: la partenza con rievocazione delle auto storiche "Firenze-mare nel segno di Felice Matteucci" in collaborazione con Cassia Corse e Antica Società del Buon Umore. La sera chiusura alle 21 con "Omaggio a De Andrè", un concerto dell’orchestra della Scuola di Musica di Campi con il cantante Edoardo Michelozzi, al Teatrodante.

M. Serena Quercioli