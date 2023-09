La medicina va in scena

Cosa c’entra Marsilio Ficino, celebre umanista fiorentino, con il Covid? Forse per il fatto che le indicazioni che abbiamo osservato durante la pandemia erano praticamente le stesse indicate dal filosofo (che era figlio del medico personale di Cosimo il Vecchio) in un testo del 1478, scritto in occasione della peste. L’occasione per saperne di più è lo spettacolo "Conversazione (in)credibile tra Marsilio Ficino e un medico al tempo del Covid-19" in programma oggi (ore 18.30) a Villa Le Fontanelle (via di Careggi, 26). La pièce, su testo di Donatella Lippi (Università di Firenze), è della Compagnia delle Seggiole, diretta da Fabio Baronti. La rappresentazione, che si svolge in quella che fu la dimora di Ficino proprio negli anni della pestilenza del 1478, è la prima della rassegna "Su il sipario! La medicina in scena!". Ingresso gratuito su prenotazione (348-7915728 o [email protected]).