La Mattagnanese risorge in casa. I play off sono alla portata di mano

Torna a sorridere la Mattagnanese di Borgo San Lorenzo che batte 5-2 la Vigor Fucecchio in una partita fondamentale per i play off. I mugellani, dopo due sconfitte e un pareggio, conquistano l’intera posta in palio e si confermano al terzo posto della classifica. Al vertice niente è cambiato, dopo la 18° giornata, con le prime della classe tutte vincitrici, solo la Sangiovannese perde terreno sconfitta di misura sul campo della capolista Pontedera.

Netta vittoria della Mattagnanese davanti al proprio pubblico superando con merito la Vigor Fucecchio. I tre punti erano obbligatori per non perdere contatto con i play off che sono l’obiettivo stagionale dei ragazzi di Quartani. Una partita che ha visto la Mattagnanese subito all’attacco con il primo tempo che si chiudeva sul 3-0 per i locali. Nella ripresa gara più equilibrata, con buona tenuta della Mattagnanese sulla reazione degli avversari e finisce 5-2. Realizzazioni dei borghigiani di Naldi, Nardi, Guidotti, De Gennaro (2). La Vigor Fucecchio era scesa in campo con alcune assenze di rilievo. Tre punti d’oro a 4 turni dal termine con in testa alla classifica il Pontedera seguito dal Prato, poi la Mattagnanese e altre squadre divise da pochi punti per un finale di campionato emozionante.

I prossimi avversari della Mattagnanese: sabato trasferta insidiosa a Bologna sul campo del Balca Poggese, successivamente Boca Livorno, Futsal Levante, Pontedera per quattro gare da affrontare con la massima concentrazione.

F. Que.