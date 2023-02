La maschera del Rimaggiolo entra nelle aule scolastiche

Non ha la notorietà di un Arlecchino o un Pulcinella ma anche Sesto ha una propria maschera, Rimaggiolo, nato poco più di 20 anni fa grazie a una iniziativa dell’associazione "La strada nova". La figura di Rimaggiolo, il cui nome è legato al torrente Rimaggio, è stata approfondita nei giorni scorsi da alcune classi dell’Istituto comprensivo Gino Strada. In particolare gli ideatori del personaggio, la poetessa Alessandra Bruscagli e il pittore Marco Campostrini, hanno presentato in quattro incontri nelle scuole De Amicis e Pascoli la storia della maschera, dalla ideazione del personaggio (grazie ai bozzetti) alla realizzazione del costume.