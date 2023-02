La Marconi avrà una mensa nuova di zecca

di Manuela Plastina

La scuola Marconi di Grassina avrà una nuova mensa: sarà pagata coi fondi del Pnrr per 650 mila euro e realizzata all’interno di una nuova struttura a sé stante collegata al corpo centrale della scuola elementare grassinese attraverso un percorso protetto, coperto da una pensilina. Il nuovo edificio permetterà di avere più spazio a disposizione per la cucina, le sale di refezione e i relativi servizi sia per il personale addetto alla refezione che per gli alunni.

"Dobbiamo chiudere velocemente la progettazione – annuncia l’assessore alla scuola Francesco Pignotti -. Intanto abbiamo già aperto un percorso di condivisione con la scuola e con Siaf, la società di refezione che si occupa dei pasti nelle scuole, per realizzare un progetto in grado di rispondere in pieno alle necessità di ragazzi, insegnanti e personale in servizio".

Il nuovo edificio sarà sostenibile, realizzato secondo i criteri della moderna edilizia per garantire il risparmio energetico e una climatizzazione ottimale sia in estate che in inverno. L’obiettivo è affidare i lavori entro il 31 agosto. Anche l’elementare Michelet di Antella avrà una rinnovata mensa, sempre grazie a fondi Pnrr (215 mila euro), ma in quel caso si tratterà di un rinnovamento totale delle aree già esistenti, sia nei locali dove mangiano i bimbi che nelle aree dedicate allo sporzionamento e lavaggio con la realizzazione di un nuovo spazio per la portineria, servizi igienici e un nuovo spogliatoio per gli operatori.