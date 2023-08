La mannaia sui finanziamenti Scuole, verde, palestre e restauri La Metrocittà si gioca 102 milioni A Firenze in fumo un terzo dei fondi

di Niccolò Gramigni

Dalla città e l’area metropolitana di Firenze l’allarme sui progetti a rischio dopo la rimodulazione del governo sui fondi Pnrr è rosso. Gli assessori comunali Sara Funaro, Andrea Giorgio e la vicepresidente della Metrocittà Brenda Barnini lo dicono senza mezzi termini, snocciolando una serie di cifre che fanno capire l’entità del problema: per Firenze su edilizia scolastica e efficientamento energetici i progetti definanziati sono 20 (16 già contrattualizzati) e, come dichiarato da un’agguerrita Funaro, "ammontano a 29,5 milioni". La parte più consistente, circa 20,7 milioni, "è relativa alla scuola Ghiberti".

Per la Città metropolitana i progetti tagliati che rientrano nei piani urbani integrati sono 17 e hanno un "valore di 102,2 milioni" e a questa cifra si devono aggiungere quelle opere che non rientrano nei piani urbani integrati, "con una stima di 60 milioni". È tanto e infatti Barnini ha spiegato che "la preoccupazione è alta perché i sindaci hanno costruito i bilanci dei Comuni facendo conto di queste risorse". Da Firenze si chiede chiarezza. "Altrimenti – ha avvisato Giorgio – siamo pronti a fare una mobilitazione". "E comunque noi andiamo avanti e sui tempi siamo in regola", ha aggiunto Funaro che è tornata a chiedere con forza "un confronto immediato col governo".

Nell’elenco ci sono infatti interventi già assegnati e quindi il rischio che poi ci sia una battaglia legale è alto, così come è alto il danno per i cittadini. E se un intervento già finanziato viene ufficialmente tolto dalla lista, gli enti devono restituire i soldi: "Non lo sappiamo e questo la dice lunga", si risponde. E comunque dal Comune e dalla Città metropolitana si andrà avanti in tutti i modi.

Andiamo per ordine. Su Firenze la cifra dei tagli Pnrr è appunto di 29 milioni: agli interventi definanziati sono poi associati altri finanziamenti provenienti dal Fondo opere indifferibili o dal Comune per un importo di circa 4,2 milioni.

La scuola Ghiberti - dove a breve ci sarà la demolizione e la ricostruzione - pesa per 20,7 milioni ma nella tabella dei progetti a rischio risultano anche investimenti in progetti di rigenerazione urbana nella stazione della polizia municipale di Legnaia, per un importo di 1,2 milioni e investimenti sull’impianto sportivo Olimpia, sul verde urbano e in progetti di rigenerazione urbana (via di Legnaia, via di Scandicci). E ancora investimenti legati a Casa Spa (761mila euro), sempre nella zona della scuola Ghiberti).

Sulle scuole siamo nella fase di post gara per interventi su Carducci, Cairoli, De Filippo, Dionisi, Gramsci, Rodari, Don Milani, Nuccio (con importi tra i 190mila e i 630mila euro). Fase post gara anche per il rifacimento di via Faenza (715mila euro), la manutenzione straordinaria del guardrail di alcune strade (800mila euro), interventi di efficientamento energetico per 250mila euro su Palazzo Strozzi.

Lavori addirittura già conclusi di efficientemento energetico nella chiesa di San Carlo dei Barnabiti, nella scuola Carducci e nella palestra di scherma Raggetti e al Museo Novecento (tutti interventi da 250mila euro l’uno). Interventi in fase di progettazione per il Saloncino Goldoni (250mila euro). Nell’area metropolitana solo Mondeggi vale 47,9 milioni di euro. Il secondo intervento per costo è la rigenerazione di piazza Guerra a Empoli e la realizzazione del nuovo teatro, per un importo di 9 milioni; il terzo la riqualificazione di parco e Villa Rucellai nel Comune di Campi Bisenzio (5 milioni).

"E poi ci sono gli interventi nei Comuni di Sesto Fiorentino e Certaldo, alcune piscine – chiarisce Barnini -. Ci sono poi progetti di recupero di centri storici". Una cosa è certa: "Indietro non si torna. Chiediamo certezze. E non ci fermeremo", è il messaggio principale di Comune e Città metropolitana.